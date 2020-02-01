Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ana gündemi, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netenyahu'nun açıkladığı Filistin'i parçalama planıydı.

"Kudüs kırmızı çizgimizdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Heniyye bundan sonra atılacak adımları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer konuğu ise Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Embalo’yu Vahdettin Köşkü’nde öğle yemeğinde ağırladı. Görüşmede, bölgesel konular ele alındı.