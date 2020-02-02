Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Haber Giriş:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.
İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla bir araya geldi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için olağanüstü toplanıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.
Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu ciddeSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 23:50
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