Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile uçaktaki 20 mürettebatın gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan Koca, "Bugün tetkikler yapıldı, numune sonuçları kısmen çıktı. Koronavirüs için alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." diye konuştu.

Bakan Koca, sağlık ekibinin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.