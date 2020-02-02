Bakan Koca: Sonuçların hepsi yarın çıkmış olacak
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Wuhan'dan getirilen yolcularla ilgili "Bugün tetkikler yapıldı, numune sonuçları kısmen çıktı. Sonuçları çıkanlar şu an negatif. Sonuçların hepsi yarın çıkmış olacak." dedi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile uçaktaki 20 mürettebatın gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan Koca, "Bugün tetkikler yapıldı, numune sonuçları kısmen çıktı. Koronavirüs için alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." diye konuştu.
Bakan Koca, sağlık ekibinin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 22:25
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