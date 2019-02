Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin tarihindeki her darbe girişimi beka sorunudur

28 Şubat 2019 Perşembe 14:06 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 14:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanında halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: "Erzurum Kongresi’nin 100. Yıl dönümüme hazırlanıyoruz" Milli mücadelemizin ateşi Erzurum’da yakılmıştı. Erzurum Kongresi’nin 100. Yıl dönümüme hazırlanıyoruz. “Vatan bir bütündür, bölünemez, manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez” sözünü bir asır önce Erzurum’dan söylemiştik. "Kişi sevdikleriyle beraberdir" Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak’ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler, benim ülkemde Güneydoğu var. CHP, HDP, sözde İyi Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi, dördü bir araya gelmişler. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı, 15 Temmuz’da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütü elebaşının heykelini dikeceklermiş. Bunlar bu ülkede heykeli bırak önce kendilerini kurtarsınlar. Kürdistan Kuzey Irak'ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler.https://t.co/h9cFKoFdX3 pic.twitter.com/5huxLSvR93 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Şubat 2019

"Erzurum’a 24 katrilyon lira yatırım yaptık" Biz sadece her fırsatta Erzurum’a gelmekle kalmadık, yatırımlarla ve hizmetlerle Erzurum’a layık olmaya çalıştık. Bugüne kadar Erzurum’a 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesi’ni kurduk, Erzurum Teknik Üniversitesi’ni şehre kazandırdık. 13 bin 776 kapasiteli yurt binaları açtık. "Erzurum’a bin 200 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz" Erzurum Yakutiye’ye Millet Bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin içine millet kıraathanesi de kuracağız. Erzurum’a bin 200 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Ovit Tüneli ile Erzurum’u Karadeniz’e bağladık, oralardan geçilemiyordu, biz Ferhat’ız, siz de Şirin. 3 tünel, Karadeniz limanlarını doğu, Güneydoğu’ya bağlıyor. Palandöken Lojistik Merkezini şehrimize kazandırdık. Erzurum'un kent içi trafiğini tramvay ile rahatlatmak için çalışmalara başladık. "Bu çileleri CHP ile çektik, CHP zihniyeti bu" Bugün 28 Şubat, postmodern darbenin, o utanç gününün 22. yıldönümü. Bugün 28 Şubat, başörtülü kızlarımızın üniversiteye alınmadığı günün yıl dönümü. Bu çileleri CHP ile çektik, CHP zihniyeti bu. Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur. Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye son 6 yıldır tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok sayıda saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri hesapsız değildi. Bay Kemal, sen darbecisin darbeci, sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de bu var kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur. Bay Kemal, sen bölücü terör örgütüyle berabersin, delil ortada. Kaynak: TRT Haber

