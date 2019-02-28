Dünyada 5 milyar kişi internet kullanıyor. Türkiye'de ise bu rakam 50 milyonu aşıyor.

Sosyal medyada 7'den 70'e yüz milyonlarca insan etkileşimde bulunuyor. 44 milyon kullanıcı da mobil üzerinden sosyal medya hesaplarına erişim sağlıyor.

Sosyal medya platformlarında Facebook birinci

Türkiye nüfusunun yüzde 63'ü aktif sosyal medya kullanıcısı. 43 milyon kullanıcı ile ilk sırada Facebook yer alıyor. 37 milyon İnstagram kullanıcısı bulunurken 9 milyon da Twitter kullanıcısı var.

"Sosyal medyada 7'den 70'e herkes var"

Vatandaşlar sosyal medya kullanımlarını şu şekilde açıklıyor:

"En çok Facebook ve Twitter'ı kullanıyorum, İnstragram'ı çok kullanmıyorum. Facebook ve Twitter'dan gündemi daha çok takip edebiliyorum. Daha doğrusu siyaset en çok da Twitter'dan oluyor. Desteklediğim siyasi görüşün lideri ve partinin kendi hesabını takip ediyorum. Siyasi haberleri YouTube'dan izliyorum. 7'den 70'e kadar herkes var sosyal medyada."

Siyasi partiler yerel seçim öncesi kampanyalarını hızlandırdı

Baş döndürücü bir hızla gelişen yeni teknolojiler hayatın her alanına dokunduğu gibi siyasetin de odaklandığı bir mecra haline geldi.

Özellikle 35 yaş altı 23 milyon genç seçmenin olduğu Türkiye'de, gençlere ulaşabilmenin en önemli yollarından biri sosyal medya. 31 Mart yerel seçimleri için de sosyal medya önemli bir platform haline geldi.

Mahir Ünal: Gündem sosyal medyada

Siyasi partiler 31 Mart'taki yerel seçimler için sosyal medya alanına da fazlaca ağırlık veriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Artık gündem televizyonlar ve gazeteler tarafından oluşturulmuyor. Artık sosyal medyada anlık gündem oluşuyor. Seçimin psikolojisi, seçimin duygusu, seçimin atmosferi sosyal ağlar üzerinden oluşuyor." dedi.

Her siyasi partinin bu mecrada bir stratejisi var.

"Adaylarımızın sosyal medyada aktif olmalarını takip ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor:

"Adaylarımızın da burada ne kadar aktif olduğunu bir yandan takip ediyoruz ve onları teşvik edecek bazı çalışmalarımız var. Kendilerini en rahat tanıtabilecekleri en uygun bütçelerle tanıtabilecekleri alan da sosyal medya."

Etkileşim sayıları zaman zaman en kalabalık mitingleri bile geride bırakıyor.

"Bir mesajımızla birkaç Yenikapı mitingi yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya verdiği önemi şu sözlerle dile getirmişti:

"Yenikapı Meydanı'ndaki mitinglerimizde 1 buçuk 2 milyon kişiyi bir araya getirdiğimizi düşündüğümüzde Twitter'daki her mesajımızla birkaç Yenikapı mitingi yapmış kadar olduğumuzu görüyoruz."

Sosyal medya ile birlikte iletişim kanalları da dönüşüme uğruyor. İletişim dilinde göz göze temas ve tokalaşma her ne kadar en güçlü unsur olsa da artık günümüzde bunun yerini ekrandan iletişim almış durumda. Özellikle gençlere ve sayısı giderek artan seçmenlere ulaşmak bu yolla daha kolay olabiliyor.

Bunun aksini düşünen vatandaşlar da bulunuyor.

"Biraz gelenekçi olduğumuz için böyle insana dokunmayı yüz yüze gelmeyi belki televizyondan ya da meydandan izlemeyi daha çok seviyorum tercih ediyorum. Sosyal medya üzerinden böyle sessiz sedasız bir heyecanı olmuyor."

13,5 milyon takipçiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada

Siyasi liderlerin sosyal medya karnelerine bakıldığında 13,5 milyon takipçiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada.

Erdoğan'ı 6,2 milyon ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu izliyor.

4,8 milyon takipçisi bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medyayı aktif kullanan liderlerden. Bahçeli, önemli açıklamaları sosyal medya hesabından yapmayı tercih ediyor.

Haber: Mustafa Seçen

Kamera: Hakan Güzel