The Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Geniş Alanlı Kızılötesi İnceleme Teleskopu (WFIRST), NASA’nın evrenimiz hakkında gözlemler yapan yeni amiral gemisi olacak.

WFIRST’ün iki temel amacı bulunuyor. Karanlık enerjiyi araştırmak ve mikrolenslemeyi kullanarak yeni gezegenler keşfetmek.

Ohio Eyalet Üniversitesi tarafından yayınlanan bir habere göre, yeni teleskop, farklı galaksileri Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 kat daha hızlı bir şekilde haritalayabilecek.

WFIRST ayrıca Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki 100 milyon yıldızı da sürekli inceleyecek ve galaksi dışında gezegen olup olmadığını bulmak için ışığı analiz edecek.

Üniversitenin haberine göre teleskop, güneş sistemimizin dışında bin 400 yeni galaksi keşfetme kapasitesine sahip.

Kaynak: Reuters