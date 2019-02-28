Mısır Demiryolları Şirketinde işçi olarak çalışan Velid Marza, dün Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda çıkan yangında bir yandan alevlerin söndürülmesine yardım ederken bir yandan da yaralıları kurtarmaya çalıştı.

Dijital yayın yapan Independent’ın Ortadoğu muhabiri Bel Trew, kamera kayıtlarında Velid Marza’nın kendisini tehlikeye atarak alevlerin arasından yaralıları çıkardığının görüldüğünü aktardı.

En az 10 kişiyi alevlerin içinden çıkardılar

Velid Marza ise, yardım çığlıklarını duyduğunda sadece onları nasıl kurtarabileceğini ve alevleri nasıl söndürebileceğini düşündüğünü söyledi.

Velid Marza ayrıca arkadaşı Muhammed Ramazan ile birlikte en az 10 kişiyi alevlerin içinden çıkardıklarını ifade etti.

Sosyal medya platformlarında fotoğraflarının yayılmasının ardından Velid Marza, Mısırlılar tarafından kahraman ilan edildi.

Tren istasyonunda yangın

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda dün sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, olayın ardından görevinden istifa etmişti.

Kaynak: Independent