Yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin California eyaletinde 2 bin ev, iş yeri ve diğer binaların sel nedeniyle sular altında kaldığı aktarıldı.

Sonoma ilçesi sözcüsü Briana Khan, Rus Nehri'nden taşan 13 metreye ulaşan suların, Guerneville ve Monte Rio'yu sert bir şekilde vurduğunu söyledi.

Nehrin, yağmurlu havalarda bölgede sıklıkla sele yol açtığı ancak 25 yıldır bu seviyeye ulaştığının görülmediği belirtiliyor.

Bölgede, yaklaşık 3 bin 500 kişi için tahliye kararı verildi.

Kaynak: AP News