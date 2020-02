Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı, gereken cevabı millet verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni darbe girişimi iddialarıyla ilgili, "Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı, yaşatanlara da gereken cevabı millet verdi" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen bir kumpanya. Sizin gibi saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini anlamakta zorlanıyorum.

Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı var mı? Bunlar hain. Öyle bir hava hissediyor musunuz böyle bir şey var mı herkes huzur içinde geziyor tozuyor, yiyor içiyor her şeyi yerinde herhalde bunlar gezip tozamıyor. Bunları yapamadığı için de darbenin nal sesleri geliyor bunlara, bizim öyle bir derdimiz yok.

Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Yaşatanlara da gereken cevabı millet verdi. Bundan sonra da böyle bir şey de kat be kat fazlasını öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun adını bile anmak bize haramdır."

"Saygı duymak lazım"

Erdoğan, Gezi Parkı olaylarında Osman Kavala'nın tahliye edilmesi ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"İşine gelen yargının verdiği olumlu karara 'Yargı iyi karar verdi' derken işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar? Yargı bir kısmını tahliye etti. Osman Kavala ile ilgili bu kararı verdi. Saygı duymak lazım."

Trump'ın destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası İdlib operasyonu için destek açıklaması ile ilgili "Her an her türlü dayanışmamız olabilir. Bir gece ansızın gelebiliriz, geldiğimizde adıyla sanıyla geliriz" dedi.

Lavrov'un açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'nin olası İdlib operasyonuyla ilgili açıklamalarına da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarınızın yaptığı görüşmelerde bana böyle bir şey gelmiş değil. Rusya'nın bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyorum."

İş Bankası tartışmaları

Erdoğan, İş Bankası hisselerinin devriyle ilgili de şunları söyedi:

"Onlardan gerekli olduğu zamanlarda her parti bu kurumlardan istifade edebilir. Bu kurumlar devletindir ama millete hizmet etmekle mükelleftir. CHP gidip bu kurumlardan herhangi bir konuda istifade etmek isterse kurumlar onlara da yardımcı olur. Neden rahatsız oluyorlar?"