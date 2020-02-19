Moskova yönetimi ile yapılan İdlib görüşmeleri Ankara'yı tatmin etmedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile görüşmelerin süreceğini söyledi.

Gözlem noktalarının bölgedeki varlığının devam edeceğinin altını çizdi.

Akar, taraflara Soçi Mutabakatı'na uymaları konusunda şu çağrıyı yaptı:

"TC Devleti, TSK daha önce Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ilkelerimizi aynen koruyoruz. Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Onlara karşı bir şey yapıldığı takdirde misliyle karşılık vereceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi için süratle tarafların Soçi Mutabakatı'ndaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Bizim Rusya ile münasebetlerimiz bakan düzeyinde askerden askere devam edecek."