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Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 39'a yükseldi
Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı PKK üyesi terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.
Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı İ.A. isimli PKK mensubu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a, teslim olanların sayısı ise 41'e yükseldi.
Etiketler: terörist Terör örgütü PKK son dakika PKKSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:54
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