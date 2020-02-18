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Bankacılık Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bankacılık sektöründe önemli değişiklikler içeren teklifin Meclis Genel Kurulu'ndaki mesaisi başladı. Katılım bankacılığını geliştirecek olan teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddelere ilişkin görüşmeler yarın devam edecek.
Bankacılık ve sermaye piyasaları ile ilgili önemli düzenlemeler getiren teklif Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.
Teklifle, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemleri engellemek için yeni yaptırımlar getiriliyor.
Yeni düzenlemeyle, banka müşterilerinin kişisel verileri daha sıkı korunacak. Veriler "Müşteri sırrı" olarak nitelendirilecek.
Katılım bankacılığı geliştirilecek. Kalkınma ve yatırım bankaları da katılım bankaları gibi faizsiz fon kullandırabilecek.
Bankaların işlemlerden aldıkları masraf ve komisyonları belirleme yetkisi Merkez Bankasına verilecek.
Etiketler: bankacılık kanunu tbmm katılım bankacılığı Merkez BankasıSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 21:54
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