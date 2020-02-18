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MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina’da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2020
Etiketler: msb Yunanistan türkiye milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 21:25
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