Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, saat 16.40'ta başlayan toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunumları oldu.
Toplantıda, İdlib'deki son durum, Türkiye sınırına yönelik göç hareketliliği ve yapılacaklar, terörle mücadele gibi konular gündeme geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3,5 saat sürdü.
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