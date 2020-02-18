İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde belediyeye ait 5 binanın, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) tahsis edildiğini iddia etti.

İddialar o dönemde yalanlansa da, son meclis toplantısında tartışma yeniden alevlendi.

Meclis toplantısında, İBB'ye ait Örnektepe Semt Konağı arazisi ve üzerindeki binalar, 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edildi. CHP'li üyeler, "Arazideki binalar TÜRGEV'e verilmek üzere yapılıyordu. Geri alındı, şimdi Beyoğlu Belediyesine verildi" diye tahsise tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu da gasp iddiasında bulundu.

İddialara hem Beyoğlu Belediyesi'nden hem de TÜRGEV'den yalanlama geldi. TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kendilerine tahsis edilmiş 5 bina bulunmadığını söyledi.

"Bu 5 bina ilgili biz de hiç bir bilgi belge yok"

Altındiş, "Bu 5 bina ilgili biz de hiç bir bilgi belge yok. Ne yazılı ne sözlü... Ne olduğunu da bilmiyoruz, nerede olduğunu da bilmiyoruz." dedi.

Altındiş, belediyeye söz konusu 5 binanın nerede olduğuyla ilgili tam 3 kez başvuru yapıldığını ancak yanıt alamadıklarını belirterek, "Sayın Ekrem İmamoğlu toplam tutarı 165 milyon lira olan bu 5 bina ile ilgili propaganda yürüttü. Zaten bize tahsis edilen öyle bir bina yoktu." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun iddialarını şiddetle kınıyoruz"

Beyoğlu Belediyesi de açıklamasında, Belediye Meclisi tarafından kendilerine tahsis edilen arazinin geçmiş dönemde hiçbir zaman TÜRGEV'e verilmediğini bildirdi. Açıklamada, içerisinde Semt konağı ve gençlik merkezi bulunan projenin Beyoğlu halkının kullanımına sunulacağı vurgulandı. Açıklamada, "İmamoğlu'nun asılsız ve çirkin iddialarını şiddetle kınıyoruz." denildi