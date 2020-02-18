Türk ve Rus heyetlerinin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak için Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Moskova'daki görüşmelerde netice çıkmazsa önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeler olabilir" dedi.

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