AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Türk heyetinin Moskova'daki temaslarını değerlendiren Çelik, "Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi." dedi.

[Moskova’da İdlib görüşmesi] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rejim Soçi mutabakatındaki sınırlarına çekilmezse, bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız karşı tarafa iletildi.https://t.co/oF2vYXprbo pic.twitter.com/wdUluGI8iy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2020

"Uygur Türkleri ile ilgili gelen haberlerden kaygı duyuyoruz"

Çelik, "Koronavirüsle mücadelede Çin'le dayanışma içindeyiz ama Uygur Türkleri ile ilgili gelen olumsuz haberlerden kaygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Atatürk milletimizin ortak değeridir"

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri ile ilgili Çelik, "Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur." diye konuştu.

"Darbe tartışmaları lüzumsuz bir gündemdir"

Çelik, "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.