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Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA ]
Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK'lı 3 terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.
Bu yıl teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi.
Etiketler: Terör örgütü PKK son dakika PKKSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:56
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