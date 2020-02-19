Terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK'lı 3 terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.

Bu yıl teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi.