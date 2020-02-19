Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Batman'da 2 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'da terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütüne 2015 yılında katılan Ö.Ç ve gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M Batman İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
2 terörist etkin pişmanlık kapsamında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:55
Sıradaki Haber
ALO 155'i gereksiz arayana ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz