Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütüne 2015 yılında katılan Ö.Ç ve gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M Batman İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

2 terörist etkin pişmanlık kapsamında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.