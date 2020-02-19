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Hakkari ve Van için yoğun kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde bugün yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışının Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma, don ve çığa dikkat
Yağışın yarın sabah saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.
Vatandaşlar ve yetkililerin ulaşımda aksama, buzlanma, don, tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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