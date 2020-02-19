"UFO gördüm, gelin" diye arayan da var, "Kocam eve gelmiyor" diyen de.

Alo 155 polis imdat hattına gelen tüm çağrılara sabırla cevap veriliyor. Vatandaşların acil sorunları ilettiği en kritik yer. Görevli polis memurları her gün binlerce çağrıya cevap veriyor. Ancak ekiplerin en çok zorlandığı durum asılsız çağrılar.

Hat kimi zaman gereksiz yere meşgul edilse de ihbarlar büyük önem taşıyor. Bir ihbar, önemli bir suçu önleyebilir mantığı ile harekete geçiliyor. Peki, sistem nasıl işliyor?

Çağrılar en yakın polis ekibine bildiriliyor. Sahadaki ekiplerin koordinesini de bu birim sağlıyor.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, 2-3 dakika içerisinde vatandaşa ulaşacak şekilde yol izlendiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"İl Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz’ın da bu şekilde talimatları net. Vatandaşa en kısa zamanda ulaşacaksınız, derdine derman olacaksınız."

Merkezde çalışanlar seçimi titizlikle yapılıyor

Çağrıların en kısa sürede cevaplanması hayati önem taşıyor. Bu nedenle 155 hattını gereksiz yere meşgul eden kişiler hakkında soruşturma alçılıyor.

Merkezde çalışanlar seçimi büyük bir titizlikle yapılıyor. Personel özel psikolojik eğitimlerden geçiyor.

Tandoğan, "Vatandaş psikolojisinden, kendilerinin psikolojisinden, diksiyondan, iletişimden, aklınıza gelebilecek her türlü eğitim desteğini veriyoruz biz burada personelimize" dedi.

155 polisleri, 7 gün 24 saat telefon, elektronik posta ve SMS yoluyla gelen ihbarları değerlendiriyor. Yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen