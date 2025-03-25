Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar Programı"na katıldı.

Gençlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Soframızı bizimle paylaşan, coşkusu, enerjisi ve ümidiyle bize güç ve ilham veren siz kıymetli öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu mukaddes ayda tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları katında kabul buyursun."

Gençlerin Kadir Gecesi ile yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Erdoğan, "Sizlerin şahsında istiklal ve istikbalimizin teminatı, yarınlarımızın mimarı tüm gençlerimize, bütün evlatlarımıza selamlarımı, sevgilerimi ve en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan, tarihine, kimliğine, kültürüne, inanç ve değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim, böylesi gençlerin yokluğunu bu millete hiçbir zaman yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

"Bu gençlik, duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençlik"

Bilgisini erdemiyle taçlandıran gençlerin iyi yetişmesinin, nitelikli bir eğitim almasının, ailesine, milletine ve dünyaya faydalı işler yapmasının en büyük muratları olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üstat Necip Fazıl'ın şu tavsiyelerini şahsen gençlerimiz için çok kıymetli buluyor, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin tüm gençlerinin bu tavsiyelere kulak vermesini bugün özellikle rica ediyorum. Bakın merhum üstadımız ne diyor; 'Siyasette, idarede, edebiyatta, fikirde sahte kahramanlar ile gerçekleri ayırmasını bil.

Bunların gerçeklerini sana unutturmak ve sahtelerini de yutturmak için yalancı ilim imaline kadar gidildiğini kesret. Kendini en merhametsiz nefs muhasebelerine tabi kıl, zaaflarınla kuvvetlerini gayet iyi hesap et. Aşk, vecd, heyecan seciyesi. Hamle, teşebbüs, taarruz psikolojisi. Ev sahipliği tavrı ve hakimiyet edası. Anadolu genci sen ol artık.' İşte bizim idealimizdeki gençlik, üstadın bu cümlelerinde vücut bulan gençliktir.

Sahte ile hakikiyi ayırt edecek ferasete haiz, bilgisi, bilinci, birikimi, ufku ve vicdanıyla zamana yön veren, her şart altında kendisi olmayı başarabilen özgüven sahibi bir gençliktir. 'Kim var?' denildiğinde sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım' diyen, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' şuuruyla yaşayan cesur bir gençliktir. Bu gençlik, sokakları ateşe veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil, duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir."

"Yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz"

"Bu gençliğin neşvünema bulması, serpilmesi, güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anaokulundan üniversiteye, bu ülkenin evlatlarının bilgiyle donanması, ruh köklerinden kopmaması, kim olduğunu unutmaması, taşıdığı potansiyelin farkına varması için çaba harcıyoruz. Bilhassa yükseköğrenim kurumlarımızı ve üniversite öğrencilerimizi daha geniş imkanlarla buluşturmak için yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Akademik kadrosundan barınmaya, teknolojik altyapısından müfredat içeriğine kadar her alanda üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de yükseköğretime ayrılan bütçenin yalnızca 2,5 milyar lira düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bugün yükseköğretime tahsis ettiğimiz bütçe tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı yalnızca 190, yatak kapasitesi ise sadece 182 bindi. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde 5 öğrenci yurdumuz var."

"Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var"

2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 lira seviyesinde kredi ve burs desteği verildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi ise lisansta 3 bin, yüksek lisansta 6 bin, doktora düzeyinde eğitim alan kardeşlerimize ise 9 bin lira tutarında burs ve kredi veriyoruz. Yurtta kalan öğrencilerimize sunulan aylık yemek desteği 2002 yılında 11 liraydı. Bugün itibarıyla bu miktarı 6 bin liraya çıkardık. Yurtlarımızda konaklayan öğrencilerimizi kültürel, sosyal, akademik ve sportif faaliyetlerle destekliyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısı dikkat buyurunuz sadece 9'du. Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var. Spor salonlarımız, atletizm pistlerimiz, futbol sahalarımız, yarı ve tam olimpik yüzme havuzlarımız ile 81 ilimizin tamamındaki gençlerimize hizmet veriyoruz."

Buradaki konuşmasında bilim ve teknoloji merkezleriyle, kütüphanelerle, spor tesisleriyle, diğer tüm imkanlarla gençlere ve öğrencilere yönelik yatırımları, hizmetleri ve eserleri daha da artıracaklarını vurgulayan Erdoğan, kendilerinin artık gençlerin zamanının misafirleri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitaben, "Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz, hem bizim hem ailelerinizin hem de 85 milyonun istikbalisiniz. Millete hizmet davasını inşallah sizler omuzlayacaksınız. Türkiye'yi çok daha iyi seviyelere sizler getireceksiniz. Türkiye Yüzyılı'nın güven ve huzur veren ikliminde sizler yaşayacaksınız. Adını duyunca mazlumların gözünün parladığı Türkiye'yi inşallah sizler inşa edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Darıdünyadaki yegane amaçlarından birinin, gençlere güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda ne yaptıysak sadece bu gayeyle yaptık. Nice saldırıyı bunun için püskürttük. Nice oyunu bunun için bozduk. Nice zorluğun üstesinden bunun için geldik. Ülkemizin ayağına vurulan prangaları bunun için parçaladık. Kardeşliğimizi bunun için güçlendirdik, bunun için yücelttik. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Milli iradenin üzerindeki vesayet gölgesini bunun için kaldırdık. Türkiye'yi bölgesinde ve tüm dünyada parmakla gösterilen seviyelere işte bunun için getirdik. Terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi işte bunun için verdik ve veriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize işte bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yakın tarihinde çok büyük acılar yaşadığına işaret ederek, "Kirli senaryolarla nice evladımız henüz hayatının baharındayken bizden kopartıldı. Aynı apartmanda yaşayan, aynı üniversitede okuyan, aynı sırayı paylaşan, aynı mahallede büyüyen gençlerimizi birbirine düşman ettiler. Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi, çok kalleş oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körüklediler. Gerilimi tırmandırdılar. Öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar." diye konuştu.

Bu dönemde gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serpildiğini, sadece gençlerin değil milletin geleceğinin de karartıldığını aktaran Erdoğan, "Anaların, babaların yüreklerinde sızısı hiç dinmeyen büyük yaralar açtılar. Sırf çıkarlarını korumak, menfaatlerini sürdürmek, paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna, bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini, fidan gibi delikanlılarını bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler." dedi.

"Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Türkiye'nin 85 milyon olarak büyük bir aile olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, komşuyuz, birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir olmaktan beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka bir seçenek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kıymetli gençler, nefreti, husumeti ve öfkeyi değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Sabırla, sağduyuyla, aklıselimle, soğukkanlılıkla hareket etmemiz gereken gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz, öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara asla girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Hakkını yedikleri yüz binlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekarların alçak senaryolarının parçası, figüranı, piyonu asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz.

Bakın biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı, sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı özellikle rica ediyorum. Sizi kendi bataklıklarına, kendi karanlık dünyalarına kendi çirkefliklerine çekmek isteyen ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istirham ediyorum. Gözü kendi çıkarlarından, şaibeyle geldikleri koltuklarından başka hiçbir şey görmeyen kifayetsizleri, kendi siyasi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi umursamayan muhterisleri, ademe mahkum etmenizi bekliyorum."

"Kimsenin milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahip, insan hak ve özgürlüklerinin en kapsamlı şekilde tatbik edildiği ve en etkin kullanıldığı ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ülkemizde sergilenen vandallıkların, sarf edilen hakaret cümlelerinin binde biri Batı ülkelerinde yapılsa, görün müsebbiplerinin başına neler gelir. Hele hele polise, yargı mensuplarına, ülkenin yöneticilerine alçakça saldırılarda bulunanların anında defterini dürer, bir daha da gün yüzü göremezler." şeklinde konuştu.

Hırsızların, sahtekarların, çetelerin, marjinal yapıların sandığın arkasına saklanarak belediyeleri ve kamu kaynaklarını pervasızca sömürmelerine kast edildiği bir "demokrasi" anlayışları olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özgürlük derken sokakları tarihi camilerimizin avlularını ecdadın mezar taşlarını yakıp yıkmayı, ibadethanelerimizde alkol almayı kast ediyorsa biz hiçbir şartta orada olmayız, olamayız. 'Ben dilediğime şiddet uygularım, bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotofkokteyli ile baltayla saldırırım, kimse de bana karışamaz' diyorlarsa, biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız. Bugüne kadar kimsenin bize demokrasi dersi vermesine, insan hakları ve özgürlükler gibi kavramlar üzerinden milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz."

"Bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum. Aksini yapmakta ve söylemekte ısrar edenler sadece kendilerine değil bu ülkeye ve millete de en büyük kötülüğü yapmış olacaklardır." ifadesini kullandı.

Milletin siyasi destek için huzuruna gelenlere omuz verip yüceltmeyi bildiği gibi, yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi de gayet iyi bildiğini belirten Erdoğan, "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizin, terör örgütleri ve marjinal yapıların yanı sıra siyaseti rant aracına çeviren hırsızlar, yolsuzlar, ilkesizler tarafından kullanılmasına da izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, gençlere eğitim ve meslek hayatlarında muvaffakiyetler diledi.