TÜBAF'tan Özgür Özel'e tepki: Sağduyuya davet ediyoruz

Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, bazı medya kuruluşlarını hedef alan açıklamaları, Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu tarafından üzüntüyle karşılandı.

Yapılan açıklamada, medya organlarını toptan hedef göstermek ve aboneliklerin iptal edilmesi gibi çağrılar, basın özgürlüğüne ciddi bir tehdit olarak nitelendirildi.

Açıklamada, medya organlarının eleştiriden muaf olmadığı, ancak onları hedef göstererek boykot çağrısı yapmanın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Medyanın, halkın haber alma hakkı doğrultusunda olayları nesnel biçimde iletme sorumluluğu taşıdığı, bu görevini yerine getiren medya kuruluşlarının suçlanamayacağı ifade edildi.

"Medya emekçilerinin emeğine saygısızlık"

Federasyon, medya çalışanlarını doğrudan etkileyen bu tür açıklamaların, gazetecilerin iş güvencelerini tehlikeye atacağına dikkat çekti.

Medya organlarının ekonomik olarak zor duruma düşmesinin, işten çıkarmalara yol açabileceği belirtildi.

"Medya kuruluşları, hakikat mücadelesini yaşam boyu bir ilke haline getirmiş medya emekçileriyle ayakta durur. Medyayı hedef almak, antidemokratik baskılarla yayın yapmaya zorlamak, en başta medya emekçilerinin emeğine saygısızlıktır." denildi.

"Basın hürdür, sansür edilemez"

Açıklamada ayrıca, Özgür Özel'in bu söylemlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı olduğu ifade edildi.

Anayasada, "Basın hürdür, sansür edilemez" maddesinin bulunduğu hatırlatılırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basın özgürlüğüne verdiği önemin altı çizildi.

Atatürk, basın özgürlüğü ile ilgili olarak, "Basın özgürlüğünden doğan sorunları yine basın çözecektir." şeklinde bir yaklaşım benimsemiştir.

"Sağduyuya davet ediyoruz"

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu, Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaparak, basın özgürlüğünü ve medya emekçilerinin haklarını koruma yönünde daha hassas bir tutum sergilemeye davet etti.

Açıklama, "Bu tür açıklamalar, basın özgürlüğüne ve demokratik değerlere zarar vermekte olup, medya mensuplarını zor durumda bırakmaktadır. Sayın Özgür Özel'in daha dikkatli ve sorumlu bir dil kullanması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde sonlandırıldı.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Yüksek İstişare Kurulu

1- Yavuz Donat- Sabah Gazetesi Yazarı

2- Osman Ateşli- Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni

3- Emin Pazarcı- Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

4- Fadime Özkan- Star Gazetesi Ankara Temsilcisi

5- Ekrem Kızıltaş- Takvim Gazetesi Yazarı

6- Mehmet Acet- Kanal 7 Medya Grubu Ankara Temsilcisi

7- Rahim Er- Türkiye Gazetesi Yazarı

8- İhsan Aktaş- Araştırmacı- Gazeteci

9- Murat Alan- Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

10- Fazlı Şahan- Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü

11- Serkan Fıçıcı- Akşam Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni

12- Başak Şengül- TV100 Program yapımcısı

13- Taha Dağlı- Global tv Genel Yayın Yönetmeni

14- Hakkı Öcal- Milliyet Gazetesi Yazarı

15- Fevzi Çakır- Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi

16- Abdülkadir Selvi- Hürriyet Gazetesi Yazarı

17- Zafer Şahin- Kanal D Ankara Temsilcisi

18- Melik Yiğitel- Türkmedya Ankara Temsilcisi

19- Hacı Yakışıklı- Gazeteci

20- Yeliz Tercanlı- Beyaztv Genel Koordinatörü

21- Mücahid Eker- TRT Haber Kanal Koordinatörü

22- Bedia Teymur- Haberler

23- Adem Metan- Dijital İçerik Üreticisi

24- Ebru Balıkçı- Lider Haber Ankara Temsilcisi

25- Doç Dr. İsmail Çağlar

26- Prof. Dr. Zakir Avşar