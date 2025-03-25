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Gündem
AA 25.03.2025 18:37

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: 3 şirkete el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: 3 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ekrem İmamoğlu
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