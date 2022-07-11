Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı. "Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Avrupa’nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan #Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2022
Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/JMXHFg1uRK
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek Srebrenitsa Soykırım
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