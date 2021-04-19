Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borisov ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanlığı görevinden kendi isteği ile ayrılan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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