Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4, Çanakkale’de yüzde 67,1, Tekirdağ’da yüzde 73,5, Kırklareli’nde yüzde 69, Yalova’da yüzde 55,4" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yoğun bakım yatak doluluk oranlarına ilişkin açıklama yaptı.
Koca, "İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4, Çanakkale’de yüzde 67,1, Tekirdağ’da yüzde 73,5, Kırklareli’nde yüzde 69, Yalova’da yüzde 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" dedi.
İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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