AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir"

(Dendias'ın açıklamaları) İlk defa bir bakanın, ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük. Yunan Dışışleri Bakanı Dendias'ın sözleri Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir.

"Yunanistan bir katliama imza atmaya çalışıyor"

(Sığınmacılara) Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor.

"Akılla izah edilecek bir mesele değildir"

(Emekli amirallerin bildirisi) Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse onlara sorulması gereken bir şeydir. Bize sorulması, akılla izah edilecek bir mesele değildir.

"En güzel cevabı kendi milletvekilleri verdi"

(CHP) Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyorlar. En güzel cevabı kendi milletvekilleri verdi.

Yeni anayasa çalışmaları

AK Parti'de çalışacağız, Cumhur İttifakı olarak beraber de çalışacağız. Hem AK Parti'den hem MHP'den siyasi heyetler süreci tartışmaya devam edecek. Burada olgunlaştıktan sonra tabii ki diğer partilerle de konuşacağız.

"Türkiye'nin de atacağı adımlar vardır"

(KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararı) Tabii ki Türkiye'nin de atacağı adımlar vardır. Cumhurbaşkanı Tatar da bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla koordinasyonlu şekilde süreci takip etmeye devam edeceğiz.