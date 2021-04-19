Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 COVID-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı.

Salgın başından bu yana en yüksek can kaybı

341 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 267'ye yükseldi.

Hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.