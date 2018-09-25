Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Güvenlik Konseyi zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür"

Zaman içinde Birleşmiş Milletler’in insanlığı barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir. Özellikle Güvenlik Konseyi sadece veto hakkına sahip 5 ülkenin çıkarlarına hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür.

"Katliamlar hep BMGK'nın gözü önünde gerçekleşmiştir"

Geçmişte Bosna’da, Ruanda’da, Somali’de yakın tarihte Myanmar’da, halen Filistin’de yapılan katliamlar hep BMGK’nın gözü önünde gerçekleşmiştir. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkarmayanların, onlara yapılan yardımı kısma konusundaki gayretleri sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır.

Tüm dünya arkasını dönse bile biz Türkiye olarak mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya ilk kıblemiz Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Maalesef dünyanın pek çok yerinde etnik temizlikten toplu katliamlara kadar hiçbirimizin görmek istemediği sahneler her gün yeniden karşımıza çıkıyor.

"BM'nin yapısında ve işleyişinde reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz"

Aynı şekilde sağlıktan eğitime, gıdadan kültüre kadar bu büyük çatı altında yürütülen çalışmaların hepsiyle de ilgili olarak bir tatminsizlik hali mevcuttur. Böyle önemli bir yapının adı sürekli başarısızlıklarla anılan bir kurum haline gelmesine bizim gönlümüz rıza göstermiyor. İşte bu sebeple her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM’nin yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya 5’ten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inandırıyoruz.

"Niçin 194 ülkenin tamamı da BMGK'da temsil eden durumuna gelmesin?"

Dünya 2. Dünya Savaşı sonrasının şartlarında değil. Burada 194 ülkeden temsilciler var. Niçin bu 194 ülkenin tamamı da BMGK’da temsil eden durumuna gelmesin. Niçin hepsi de daimi üye olma dönerli olarak konumuna gelmesin? Sadece 5 üye, diğerleri maalesef geçici. Onların da orada hiç inisiyatifi yok. BM Reformu’nun sadece bütçe ile sınırlı tutulması gerçek sorunların çözümüne katkı sağlamayacağı gibi kimseyi de mutlu etmeyecektir.

Dünyanın geleceği için çok önemli gördüğüm bu kurumun asıl görev alanları olan, güvenlik, kalkınma, sosyal eşitlik konularında etkinliğinin artırılmasına ihtiyaç vardır.

"Dünyanın düzenini, kurtuluşuna sağlayacak olan adalettir"

Türkiye olarak yaşadığımız coğrafyadan başlayarak dünyaya doğru baktığımızda BM vasıtasıyla yapılacak çok önemli işler olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce bizim anlayışımıza göre; dünyanın düzenini, kurtuluşunu sağlayacak olan adalettir.

Medeniyetimizde adalet dairesi diye ifade ettiğimiz toplum, hukuk, devlet yönetimi, devlet gücü, ekonomi ve adalet arasındaki ilişkinin en doğru şekilde kurulup işletilmesini esas alan bir çember vardır. Hepsi de birbiriyle ilişkili olan bu dairenin zincirleri günümüz dünyasında pek çok yerde param parça olmuştur.

"İnsanlığın mücadelesini adaletin tesisiyle sonuçlandırmayı başarmalıyız"

Bugün dünyamızın siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların pençesinde kıvranıyor olmasının sebebi işte budur. Hepimizin huzurlu ve güvenli geleceği için, insanlığın adalet arayışıyla başlayan mücadelesini adaletin tesisiyle sonuçlandırmayı başarmak mecburiyetindeyiz.

Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı, toplam nüfusun yaklaşık yarısına yani 3,6 milyar insana denkse burada bir sorun var demektir. Dünyada 821 milyon insan çoğu gece aç bir şekilde uykuya dalarken, 672 milyon kişiye obezlik teşhisi konuyorsa burada bir sorun var demektir.

Farklı coğrafyalarda 258 milyon kişi daha insani şartlarda yaşamak için yollara dökülüyorsa, 68 milyon kişi zorla yerlerinden ediliyorsa burada bir sorun var demektir. Afrika’da doğan bir çocuğun ömrünün ilk aylarında ölme ihtimali, bu şehirde doğan bir çocuğa göre 9 kat daha fazlaysa burada bir sorun var demektir.

"BM'yi adalet beklentilerinin sözcüsü haline getirelim"

Anadolu’nun ortasındaki Konya’dan yaktığı ışıkla tüm dünyadaki gönülleri aydınlatan Hz. Mevlana, adaleti bir şeyi yerli yerine koymak, yani hakkı sahibine vermek olarak tanımlıyor. Gelin bu dünyada her şeyi yerli yerine koyulmasını sağlamak için BM’yi insanların adalet beklentilerinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim. Gelin ezilene kalkan olacak, aç ve açıkta kalana el uzatacak, gelecek nesillere umut aşılayacak bir küresel yönetim sistemi kuralım.

Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir.

"Bunun başı (FETÖ) şu anda Amerika'da"

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine kalkışıp 251 vatandaşımızı şehit eden 2193 vatandaşımızı yaralayan FETÖ böyle bir terör örgütüdür. Peki bunun lideri şu anda nerededir? Bunun başı nerededir? Bunun başı şu anda Amerika’da, Pensilvanya’dadır. 400 dönümlük bir arazide şu anda yaşamakta ve buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir.

"Ardı ardına darbe teşebbüsleri başlatmıştır"

Bu örgüt faaliyetlerini eğitim gibi, yardımlaşma gibi, diyalog gibi parıltılı kavramların ardına saklanarak sivil toplum örgütü veya ticari kuruluş görünümünde sürdürmektedir. Ülkemizde 40 yıl boyunca bu aldatmacayla gelişen, büyüyen terör örgütü, kendini yeteri kadar güçlü hissedince gerçek yüzünü göstermiştir.

Önce emniyet ve yargı kurumlarımız içindeki ardından da silahlı kuvvetlerimize sızdırdığı elemanları aracılığıyla ardı ardına darbe teşebbüsleri başlatmıştır. Bu örgüt zaman içinde ülkemizde sahip olduğu ekonomik ve bürokratik gücü, devletle birlikte siyaseti ve toplumu kontrol altına almak için kullanmaya kalkmıştır.

"FETÖ’yü ülkemizden büyük ölçüde tasfiye ettik"

Milletimizin desteğiyle son 5 yılda yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde FETÖ’yü ülkemizden büyük ölçüde tasfiye ettik. Şimdi bu terör örgütünün dünyanın dört bir yanında benzer faaliyetler yürüttüğünü görüyoruz. Türkiye’nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. Buna karşılık ne yazık ki dost bildiğimiz birçok ülke bunları hala bize vermemekte ısrar ediyorlar. Tabii ki de hala tehlikenin farkına varmamış olanlar bunun bedelini de ağır ödeyecekler.

Kaynak: TRT Haber