Öğretmenler müzeleri ücretsiz gezebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı.
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