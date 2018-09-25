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Öğretmenler müzeleri ücretsiz gezebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı.

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Öğretmenler müzeleri ücretsiz gezebilecek

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