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Yargıtay Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, dava konusunun devlet sırrı niteliğinde olduğuna dikkat çekildi.

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Yargıtay Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası onadı. Ancak cezanın infazı için milletvekilliğinin sona ereceği zaman işaret edildi. Berberoğlu karar sonrası tahliye edildi.

57 sayfalık gerekçe

Kararın 57 sayfadan oluşan gerekçesinde, hukuk devletinde "devlet sırrı ve casusluk" kavramları irdelendi. Kararda; "dava konusu olay devlet sırrı niteliğindedir ve sırrın açıklanması doğrudan milli savunmayı ve ülkenin siyasal menfaatlerini hedef alır" denildi. 

"MİT'in faaliyetleri gizlidir, Berberoğlu bunu bilecek tecrübeye sahiptir"

Berberoğlu'nun eyleminin ise ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçunu oluşturduğu vurgulandı. MİT faaliyetleri gizlidir, verilen bilgi devlet sırrıdır, Berberoğlu bunu bilecek tecrübeye sahiptir CHP milletvekilinin, eyleminin sonuçlarını bilebilecek birikime sahip olduğunun altı çizildi.

Karar Meclis'te okunursa vekilliği düşecek

Kararın bir örneğinin Meclis'e gönderilmesi kararlaştırıldı.

Mahkumiyetin kesinleştiğine dair karar Meclis'te okunursa Berberoğlu'nun vekilliği düşecek. 

Kaynak: TRT Haber

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