Türkiye'den Almanya'ya 7 yıl aradan sonra ilk devlet ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretini müteakip, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Steinmeier'in davetine icabetle, 27-29 Eylül'de Almanya'da bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Steinmeier'le yapacakları görüşmelerinin yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile Almanya arasında siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma, kültür ve sosyal alanlarda iş birliği ile Almanya'da yaşayan Türk toplumuna ilişkin hususlar ele alınacak.

Gündemde "Suriye" de olacak

Ayrıca başta "Suriye" olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörizm ve düzensiz göçle mücadele alanlarında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri ve iki ülkenin ortak gündeminde yer alan diğer konular görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle sivil toplum kuruluşları yetkililerine ve Türkiye-Almanya İş Konseyi'nde önde gelen Alman firmalarının yöneticilerine de hitap etmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camisi'nin de açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk toplumuyla da bir araya gelmesi bekleniyor.

7 yıl aradan sonra "ilk devlet ziyareti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaret, 7 yıl aradan sonra Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen "İlk devlet ziyareti" olacak.

Açıklamada, Almanya'nın, Türkiye'nin NATO müttefiki ve en önde gelen ekonomik ortağı konumunda olduğu belirtildi.

Almanya'da yaşayan 3,5 milyonluk Türk toplumunun, iki ülke arasında dostluk köprüsü oluşturduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA