CHP yerel seçim çalışmalarına hız verdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın "yerel seçim" gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılacak toplantıda, yerel seçimlere dair yol haritası gözden geçirilecek.

Yapılan anketler ve aday çalışmalarıyla ilgili sunumların yapılacağı toplantıda, partinin "yerel seçim strateji belgesi" üzerinde de çalışılacak.

Partinin, başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkanı çıkaramadığı il ve ilçelerdeki durumların masaya yatırılacağı toplantıda, olasılıklar üzerinden değerlendirmeler yapılacak.

Millet İttifakı'na uygun, halkın her kesiminden oy alabilecek adaylar üzerinde çalışan CHP, anket, ön seçim, eğilim yoklaması gibi yöntemlerle adayların belirlenmesini planlıyor.

Ankara ve İstanbul en geç yıl sonuna

Özellikle büyükşehirleri kazanmayı hedef olarak belirleyen CHP, Ankara ve İstanbul üzerinde yoğunlaştı.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğundan oy alacak adaylar üzerinde duran parti, isimler üzerinden özel bir çalışma yapıyor.

Partinin Ankara ve İstanbul adaylarının en geç yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

CHP'nin diğer belediye başkan adaylarını ise, gelecek aydan itibaren kamuoyuyla paylaşacağı belirtiliyor.

Hafta sonu kamp

CHP, TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 27-30 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta kampa girilecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, çeşitli sunumlar ve milletvekillerinin değerlendirmeleri olacak.

Kampta yerel yerel seçimlere hazırlık da değerlendirilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamp boyunca milletvekilleriyle bölgelerindeki adaylarla ilgili görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: AA