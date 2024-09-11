Parçalı Bulutlu 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.09.2024 19:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BJK heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BJK heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
19:26
Bakan Tekin: Deprem bölgesindeki derslik sayısı 6 Şubat sabahındaki sayıya ulaştı
18:33
İzmir'i sağanak vurdu: 4 bina hasar aldı, 47 bina su baskınından etkilendi
18:02
Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından Çin'den barajlardaki suyu tutmasını istedi
18:00
ABD'de 42 başsavcıdan sosyal medya platformlarına "uyarı" konulması çağrısı
18:29
Bakanlar Narin'in kabrini ziyaret etti
Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
FOTO FOKUS
Dolandırıcıların güven verme yöntemi
Dolandırıcıların güven verme yöntemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ