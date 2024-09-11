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Gündem
TRT Haber 11.09.2024 17:50

Bakanlar Narin'in kabrini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kabrini ziyaret etti.

Bakanlar Narin'in kabrini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti.

Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden Bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı.

Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

"O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu" 

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve heyetimizle birlikte Narin kızımızın kabri başında dua ettik. Yaşadığımız bu menfur olay Milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah’ta rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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"Milletimizin kalbinde yıllarca geçmeyecek bir hüzün bıraktı"

Ziyaretin ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Narin'i dualarla andıklarını ifade eden Tunç, " Diyarbakır'da canice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kabrini ziyaret ettik. Milletimizin kalbinde yıllarca geçmeyecek bir hüzün bırakan Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Narin evladımıza kıyanların, adalet önüne çıkarılarak hesap vermeleri için, adaletin tecellisi için Narin’imizin davasının yakından takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. 


 

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