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Gündem
TRT Haber 11.09.2024 17:30

DMM: "RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiası doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiasının doğru olmadığını, kanaldaki bir programa konuk olan Cem Toker'in MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkındaki ifadeleri üzerine kuruluşa para cezası verildiğini duyurdu.

DMM: "RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Eylül 2024 tarihinde Halk TV'deki bir programa konuk olan Cem Toker’in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kişilik haklarını ihlal eden, itham eden, küçük düşürücü nitelikteki sözleri üzerine, kuruluşa para cezası verilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, … İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden kuruluşa yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı RTÜK
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