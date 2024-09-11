Ömer Çelik: Narin cinayetinin takipçisi olacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

Maalesef, acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük olarak birtakım laflar söyleyenler söz konusu oldu. Tabii bunların belli bir siyasi motivasyonla hareket ettiği net bir şekilde görülmektedir. Özellikle de PKK terör örgütünü destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına bir kere gitmemiş olan bu PKK terör örgütünün dağa kaçırdığı küçük kız çocukları hakkında herhangi bir cümle söylememiş olanların, burada Narin'e sahip çıkıyormuş gibisinden bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Evlatlarına kavuşmak isteyen Diyarbakır annelerine herhangi bir şekilde sahip çıkmayanlar, burada o dağa kaçırılan küçük kız çocukları konusunda tek bir cümle etmemiş olanlar, bugün çıkmışlar bu acı üzerinden bir politika üretmeye çalışıyorlar.

[DEM'li vekilin Kur'an kursunu hedef alması]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Narin'in acısını Kur'an kursuna indirgemek acıyı paylaşmak değil siyasi iki yüzlülüktür, siyasi istismardır. pic.twitter.com/b5YkimCgqp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 11, 2024

Yine bu çerçevede, DEM Parti Mardin milletvekilinin Kur'an kurslarını hedef alması da maalesef bu ikiyüzlü politik ajandanın bir neticesi olarak gündeme gelmiştir. Yani bütün bu acıyı, bütün bu yanlışı tutup da Kur'an kursları üzerinden, Kur'an kurslarına saldırmak için bir vesile addetmek, acıyı paylaşmak değildir. Tam tersine, siyasi ikiyüzlülüktür, siyasi istismardır.

"Bu acı milletimizin acısı olarak hafızalara kazındı"

Burada bütün bu gelişmeler en yakın şekilde takip edilmektedir. Bütün detaylarıyla takip edilmektedir. Ve bu acı milletimizin acısı olarak hafızalarımıza kazınmış, hepimizin acısı olarak yüreğimizde yer etmiş ve hepimizin sonuna kadar adli sürecin takipçisi olacağı bir süreç olmalıdır. O sebeple, bu vesileyle kız çocukları konusundaki hassasiyetin, bütün çocuklar konusundaki hassasiyetin, yüksek bir derecede ifade edilmesi, vicdani konularda bu sözlerin dillendirilmesi ve kuşkusuz bu acının paylaşılması her zaman saygıdeğerdir. Ama bunu siyasi istismar konusu yapıp birtakım kurumlara, birtakım partilere saldırmak için vesile addedenlerin bu acıyla da bir ilişkisi olmadığı açık.

"Onun hatırasına sahip çıkacağız"

Bugün arkadaşlarımız orada o ziyareti yapıyorlar. Narin hepimizin kızı olmuştu. Narin hepimizin yüreği olmuştu. Narin'i maalesef sağ olarak bulamadık. O kadar günlerce aramaya rağmen onun önündeki hayatı yaşamasına imkan sağlayacak şekilde sağ olarak bulunamadı. Bundan sonrasında onun hatırasına sahip çıkacağımız, en önemli konulardan bir tanesi, bu konulardaki hassasiyetin her zaman yüksek tutulmasıdır. İkincisi de, yine adli sürecin partimiz tarafından da aynı şekilde hassasiyetle takip edileceği açıktır.

Ayrıntılar gelecek...