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Gündem
TRT Haber 03.07.2024 00:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi. 


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