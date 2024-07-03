Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. ???????????????????????? ⚽️— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2024