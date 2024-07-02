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TRT Haber, TRT SPOR 02.07.2024 23:50

Bizim Çocuklar çeyrek finalde

A Milli Takımımız, Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu. Millilerin sıradaki rakibi Hollanda…

Bizim Çocuklar çeyrek finalde

Maça fırtına gibi başlayan Ay-yıldızlı ekibimiz, 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.


 

Merih'in Avusturya karşısında 1. dakikada attığı gol, Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golümüz olarak kayıtlara geçti.

İlk yarı A Milli Takımımızın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada bir kez daha çıkan Merih, Arda'nın kullandığı köşe atışına iyi yükseldi ve kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.


 

Bu golle Merih Demiral, Nihat Kahveci'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.

Rakip Avusturya, 66. dakikada Michael Gregoritsch ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Kalecimiz Mert Günok, 90+4'te yaptığı kurtarışla Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı.


 

Maçı A Milli Takımımız 2-1 kazanarak çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

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