Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukashenko ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, açıklamalarından satır başları:

"Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içinde"

Ekonomi alanında çok ciddi potansiyel söz konusu. İş dünyamızın temsilcilerini karşılıklı yatırımlar konusunda teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içinde. Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hedef var. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir.

FETÖ ile mücadelede de Belarus bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları atmıştır. Gösterdikleri hassasiyet ve örnek duruş nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye-Belarus ilişkileri sağlam temeller üzerine inşa edilecektir.

Bugünkü görüşmelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"İşbirliğimizin temeli ekonomidir"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko da şunları söyledi:

"Bugünkü görüşmemiz her alanda yeni sayfalar açtı. Hiçbir konuda bizim çelişki yaşadığımız bir durum yoktur. Her konuda iki ülkenin bakış açısı aynıdır. İşbirliğimizin temeli ekonomidir. "

Kaynak: TRT Haber