Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile 13 anlaşmaya imza attık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk. Toplamda 13 anlaşmaya imza attık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sonrası açıklama yaptı.
"BAE'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz"
Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyareti hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk. Toplamda 13 anlaşmaya imza attık. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez bölgesinin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" sözlerine yer verdi.
Etiketler: BAE Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Vaka sayısı yeniden 90 binin üzerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz