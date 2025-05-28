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Gündem
TRT Haber 28.05.2025 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "Can Azerbaycan’ın 28 Mayıs Müstakillik Günü’nü tebrik ediyorum. Hayatları pahasına Azerbaycan’ın bağımsızlığına sahip çıkan, istiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Altun: Türkiye her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir kutlama mesajı yayımladı.

Altun, mesajında, "28 Mayıs Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak kaderi, ortak istikameti ve sarsılmaz kardeşliği yeniden hatırladığımız kıymetli bir gündür. İki dost ülke arasındaki kardeşlik temeli, bugün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, tıpkı Karabağ'da olduğu gibi, "bir millet, iki devlet" anlayışıyla her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Altun, "Bu duygularla Can Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum." dedi.

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