Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Laçın kentinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak ev sahipliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Konuşmasının başında Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan aynı medeniyet ikliminden beslenen ortak idealleri paylaşan 3 kardeş ülkeyiz. 3 ülke arasında bağı daha da güçlendiriyoruz. pic.twitter.com/tjCB9ZuQz1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2025

Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan, aynı medeniyet ikliminden beslenen ve ortak idealleri paylaşan üç kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 350 milyon nüfusa ve 1,5 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerimizin aralarındaki bağı daha da güçlendiriyoruz. Birlikteliğimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürme yönündeki her adımın arkasında olduğumuzu bilhassa vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmelerin, ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini her geçen gün ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla bölgenin istikrar, refah ve kalkınmanın odağı haline gelmesini arzu ettiklerini söyledi. Sabah açılışı yapılan Laçın Havalimanı'nın da bölgenin kalkınmasına ve dünya ile entegrasyonuna önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Hindistan-Pakistan gerilimi) Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. pic.twitter.com/VXnj7b1ay2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2025

"Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir"

Üç gün önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da misafir ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Görüşmemizde yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi kapsamındaki iş birliği süreçlerini gözden geçirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi ve beşeri ilişkileri daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu vesileyle Pakistan-Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle sonuçlandırılmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Süreç boyunca sergilediği serinkanlı ve basiretli tutum dolayısıyla Şahbaz kardeşimizi ve Pakistan makamlarını tekrar tebrik ediyorum. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır." diye konuştu.

"Ortak hareket kabiliyetinin geliştirilmesini bir zaruret olarak görüyoruz"

Ülkelerin Avrasya'nın kesişim noktasında stratejik bir konumda bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyalarında ve ötesinde güvenlik tehditlerinden ekonomik darboğaza, enerji ve gıda krizlerine kadar pek çok sınamayla aynı anda karşılaşıldığını, bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetinin geliştirilmesini bir zaruret olarak gördüklerini vurguladı.

Erdoğan, üçlü iş birliğini daha da ilerletmek için önemli konularda fikir teatisinde bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti;

Üçlü iş birliğimizin kurumsallaştırılması için önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlarımız gerekli çalışmaları yürütecekler. Bilhassa ortak gündemimizi şekillendiren ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi başlıklarda ülkelerimizin ortak vizyonunu yansıtan güçlü bir çerçeveyi hazırlayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Azerbaycan-Pakistan) Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız. pic.twitter.com/6PGnHUNzg7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2025

"İş birliğini kurumsallaştıracağız"

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan olarak düzenli üçlü zirveler ve bakanlar düzeyinde toplantılarla iş birliğini kurumsallaştıracaklarını ifade eden Erdoğan, savunma alanında iş birliğini derinleştirip terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak kararlılığı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Ticaretin kolaylaştırılması, yatırımların teşviki ve dijital dönüşüm alanlarında müşterek adımlar atmayı hedefleyeceğiz. İş birliğimizin son derece stratejik bir boyutunu teşkil eden ulaştırma konusunda Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney ulaştırma koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız. Kültür ve eğitim alanlarında bilhassa gençlerimiz ve akademisyenlerimizin karşılıklı etkileşimini artıracak projeler üzerinde çalışacağız. Enerji güvenliği, gıda arz güvenliği, yenilenebilir enerji alanlarındaki fırsatları birlikte değerlendireceğiz. İnşallah tüm bu alanlarda prestijli projeleri hayata geçirmek suretiyle, inşallah üçlü iş birliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, halklarımıza yeni eserler kazandıracağız.

“Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur”



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz. pic.twitter.com/gxpRBuXRpe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2025

Dünyaya "Gazze" çağrısı

Kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bu günlerde uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. Uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin ve bu noktada açık örneğin İsrail'in Filistin'de durmak bilmeyen mezalimi ve bu mezalim karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Biz Gazze'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlere karşı duracağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Buradan tüm dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan halkına ve Laçınlılara samimi misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, "Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim kardeşliğimizi daim, birliğimizi baki eylesin." diyerek sözlerini tamamladı.