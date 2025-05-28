Doğum yardımı ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun’da yaptığı açıklamada ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını belirterek, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin başladığını Samsun ziyaretinde duyurarak, "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğum yardımından, 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanıyor.

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira destek verilecek.

Üç ve sonraki çocuklar için de aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

Doğum yardımı, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek.Ödemeler, doğrudan annelerin hesaplarına yatırılacak.

Doğum yardımından yararlanmak için hangi koşullar aranıyor?

Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması ve ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor. İlk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce başvuru yapılabiliyor.

Doğum yardımı için başvurular, e-Devlet veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden gerçekleştiriliyor.