Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.05.2025 13:01

Bakan Fidan, Moskova'dan sonra yarın da Kiev'e gidiyor

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki barış arayışında yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğü kritik Moskova ziyaretinin ardından yarın Kiev'e gidiyor. Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve üst düzey yetkililerle görüşecek.

Bakan Fidan, Moskova'dan sonra yarın da Kiev'e gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna'ya ziyarette bulunarak ikili ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meselelere dair görüşmeler yapacak.

Fidan'ın, 29-30 Mayıs'taki ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Başbakan Denis Şmigal tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüşecek Fidan'ın, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzeyli yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, ziyaret kapsamında, Kırım Tatarlarının Milli Lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere, Kırım Tatarı ve Gagauz Türkü soydaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı gündemde olacak

Fidan, görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık temelinde tesis edilen işbirliği çerçevesinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alacak.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineleyecek Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkati çekerek savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılması, adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapacak.

Fidan, Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın sağlanması için üzerine düşeni yerine getirmeye ve iki ülke arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade edecek.

Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemine dikkati çekecek Fidan, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtecek.

Fidan, Kırım Tatarlarının durumuna büyük önem verdiklerini, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesini teminen Ukrayna hükümetinin yaptığı hukuki düzenlemeleri takdir ettiklerini ve bu konuda ilave olumlu adımlar atılmasını arzu ettiklerini dile getirecek.

Türkiye-Ukrayna ilişkileri

Türkiye ile Ukrayna arasında Dışişleri Bakanı seviyesindeki ziyaretler ivme kaybetmeksizin devam ediyor.

Fidan, Ukrayna'ya son ikili ziyaretini 25 Ağustos 2023'te gerçekleştirmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ise Türkiye'ye son ikili ziyaretini 21-22 Ekim 2024'te yapmıştı.

Bakan Sibiha ayrıca, 11-13 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. Fidan ve Sibiha, 14 Mayıs 2025'ta Antalya'da görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı seviyesinin yanı sıra Ukrayna'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen resmi ziyaretlerde son dönemde tüm düzeylerde kayda değer bir artış yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 8 Mart 2024 ile 17-18 Şubat 2025 ve son olarak 15-16 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ayrıca, Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk 13-15 Mayıs 2024'te, Savunma Bakanı Umerov 14 Mayıs 2024'te, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak beraberinde Bakan Umerov'la 28 Haziran 2024'te Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Devam eden savaşın olumsuz etkilerine rağmen Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2024'te 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Numan Kurtulmuş'tan TBMM'de Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Kremlin: Trump, Ukrayna'nın saldırıları konusunda yeterince bilgilendirilmiyor
13:57
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 84'e yükseldi
14:00
Bu yıl 84 bin 942 vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklarda
13:54
Britanyalı ve İrlandalı yazarlar: İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalmayacağız
13:53
Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi
13:46
İspanya'da balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu
Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor
Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor
FOTO FOKUS
Sürdürülebilir doğa dostu madencilik
Sürdürülebilir doğa dostu madencilik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ