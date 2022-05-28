Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ilk olarak Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak.
Ardından Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi gösterisini izleyecek.
Daha sonra iki lider Asan Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi açılışını yapacak.
Akşam da Aliyev ile yemekte bir araya gelecek Erdoğan'ın gece saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
Etiketler: Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan Teknofest
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