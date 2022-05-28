Savaştan açlığa, küresel sorunları konu edinen 16 film izlendi.

Sinemacılar tarafından açık oturumlar yapıldı, atölyeler düzenlendi.

The Humanitarian Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Ödül törenine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

"Festivali ülkemizde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum"

Sobacı törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aliya İzzetbegoviç’in çok sevdiğim bir sözü vardır: "Sıradan insanların mucizesine inanırım" der. Mucizenin hemen yanına, onun ayrılmaz parçası olan bir kelimeyi daha eklemek gerekiyor belki de ‘Mücadele’. Festivalimiz, işte bu mucize ve mücadelenin kesiştiği filmleri öne çıkarıyor. Temel küresel meselelerini insani perspektifle ele alan bu festivali ülkemizde gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

"TRT dünyanın sesi"

Sobacı, festivalde ele alınan küresel sorunlara dikkati çekti. TRT’nin insanı merkeze alan yayıncılık anlayışıyla dünyanın sesi olduğunu vurguladı.

“İnsanlık adına daha adil küresel bir sistem için güçlü mücadelemizi, Türkiye olarak tüm kulvarda sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabında şu ifadeyi kullanıyor: ‘Merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi, vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor’. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler de insanı merkeze alan yayınlarımız, yapımlarımız ve etkinliklerimizle yok sayılanların, görmezden gelinenlerin dünyadaki sesi soluğu olmak için çaba sarf ediyoruz.”

"Anlatımımızda derinliği ve anlamı önceliyoruz"

TRT Genel Müdürü Sobacı, festivaldeki anlatıların, yeni fikir kapıları açması temennisinde de bulundu.

“Misaller, meselelerin çözümünde anahtardır’ düşüncesiyle her tür anlatımımızda derinliği ve anlamı önceliyoruz. Çünkü biliyoruz ki değişim öncelikle insanların zihninde, kalbinde ve idrakinde gerçekleşebilir. İdrak seviyesi ise ancak derinlik ve anlamla söz konusu olabilir.”

Festivalde ödüller sahiplerini buldu

TRT World Citizen tarafından düzenlenen festivalde ödüller de sahiplerini buldu.

Dereceye girenlere ödüllerini, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sanatçı Hülya Koçyiğit ve yönetmenler Birol Güven ile Atalay Taşdiken verdi.

Festival, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

