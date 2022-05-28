Suriye'nin kuzeyi, terör örgütlerinin zulmü altındaydı. Türkiye, teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Operasyonun ilk gününde Suriye'nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi. Ardından Çobanbey, Mare, Azez ve El Bab terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. 7 ay 5 gün süren harekatta 2 bin 55 kilometrekare alan terörden arındırıldı. 3 binden fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemeye kararlıydı. 20 Ocak 2018'de "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı. Terör yuvaları bir bir imha edildi. 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi.

57 gün süren ve başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı ile bölge halkı yıllar sonra huzura kavuştu.

Barış Pınarı Harekatı

9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonucu patlayıcılar, sığınak ve tüneller tek tek imha edildi.

Güvenliğin sağlanmasıyla 200 bine yakın sivil, ülkesine geri döndü.

Bahar Kalkanı Harekatı

Esed rejimi 27 Şubat 2020'de Mehmetçiğe alçakça saldırdı, 34 askerimiz şehit oldu.

Bu saldırının ardından Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Amaç, insani krizin önlenmesi, akan kanın durması ve yerinden edilen bölge halkının yeniden evlerine dönmelerini sağlamaktı. Bahar Kalkanı Harekatı ile rejim ağır kayıplar verdi. Harekatla, 3 bin 473 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 370 meskun mahal ve 3 bin 394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

"Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz operasyon başlayacaktır"

Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

"Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tuzakların, tacizlerin merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyon başlayacaktır."