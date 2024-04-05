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Gündem
AA 05.04.2024 20:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cemaate hitap etti

Ayasofya Camii'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cemaate hitap etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından cemaate hitap etti.

Vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadir'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği, yardımı gönderiyoruz, gönderemeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cemaate hitap etti

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 103. ayetini okuyarak, "Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine yani Kur'an'a sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bütün mesele bu. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Bu vesileyle Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi daim etsin. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diyorum. Allah birliğimizi daim kılsın diyorum." ifadelerini kullandı.

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